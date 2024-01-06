تصدر اسم الممثل الشاب عصام عمر محرك البحث جوجل، بعد نشر السيناريست تامر حبيب منشوراً على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أشاد فيه بـ"عمر والممثل طه دسوقي"، وقال "هذان الرجلان جامدان جدا.. أنا مراهن عليهم ومتأكد إني هأكسب الرهان".

وانهالت التعليقات المؤيدة لحبيب، حيث علق محمد ممدوح: "أنت مابتخسرش أي رهان ليه علاقة بالمواهب يا تامر، وأنا أشهد على كده، ربنا يحميهم هما الاتنين"، كما علق يسري نصرالله قائلاً: "واحد منهم راهنت عليه قبلك"، ويقصد نصرالله عصام عمر، حيث منحه دوراً مهماً في مسلسله الأخير "منورة بأهلها".

ثم دخل إلى النقاش المخرج أحمد فوزي صالح وقال: "طيب ما أنا راهنت ولا عشان أنا يتيم"، مشيراً إلى الدور الذي أسنده إلى عمر في أحدث أعماله "بطن الحوت"، الذي عرض على منصة شاهد، وضم عدد كبير من النجوم على رأسهم باسم سمرة، ومحمد فراج، وسماح أنور.

- من هو عصام عمر الذي راهن عليه المخرجين؟

هو ممثل ومخرج مسرحي مصري، درس التمثيل والإخراج، وتخرج من قسم المسرح في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وبدأ مسيرته الفنية في عام 2015 من خلال مسلسل "لما تامر ساب شوقية"، ثم حصل على أدوار ذات مساحات متنوعة في أعمال تالية.

شارك عصام عمر في العديد من المسلسلات، ومنها: "لا تطفئ الشمس" بطولة ميرفت أمين، وريهام عبدالغفور، ومحمد ممدوح عام 2017، ثم مسلسل "الرحلة" مع باسل خياط، وآسر يس عام 2018، ثم مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول 2019 والثاني 2020 مع أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وتامر فرج.

كما ظهر أيضاً في مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والثالث، من خلال شخصية "علي يونس" شقيق الشخصية الرئيسية في المسلسل "زكريا يونس" الذي جسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز.

ويعد عام 2022 الأبرز في محطاته العملية حتى الآن، حيث شارك في مسلسلين حققا نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، الأول "سوتس بالعربي" مع آسر يس، وأحمد داوود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، والذي عرض في شهر رمضان، كما لعب دوراً مهماً في مسلسل "منورة بأهلها" للمخرج يسري نصرالله، وكان له مشهد محوري في المسلسل، حيث قام بأكل أمعاء شخصية مهاب، التي لعبها محمد حاتم، انتقاماً لصديقه الذي قتل بسبب هذه الشخصية، وهو من أصعب مشاهد المسلسل ككل.

أما في عام 2023 لعب أول بطولة مطلقة له من خلال مسلسل "بالطو"، والذي عرض على منصة "واتش إت"، وحقق المسلسل نجاحاً جماهيراً نتيجة لقصته البسيطة والكوميدية، حول طبيب شاب يضطر للعمل في وحدة صحية نائية ومغادرة منزله في القاهرة، وتجبره الظروف الصعبة أن يصبح مدير الوحدة بعد وفاة المدير فجأة بسبب حادث، والمسلسل تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج عمر المهندس.

كما حصل على جائزة أفضل وجه صاعد عن دوره في مسلسل "بالطو"، في مهرجان الدراما المصرية لعام 2023، وشاركه الجائزة طه دسوقي عن مسلسل "موضوع عائلي"، وعمر الشريف عن "تحت الوصاية".