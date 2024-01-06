سامح مهران ضمن لجنة تحكيم عروض مهرجان المسرح العربي

أعلن مهرجان المسرح العربي، عن تشكيل لجنة تحكيم عروض دورته الـ14 التى تقام في بغداد في الفترة من 10 إلى 18 يناير الجاري، وتتكون من الفنان السوري أيمن زيدان رئيسًا، وعضوية كل من الدكتور سامح مهران من مصر، حسام أبوعيشة من فلسطين، علي الفلاح من ليبيا، الدكتور هشام زين الدين من لبنان.

يشارك العرض المصري "البؤساء" لفرقة الجراتسيه، عن بؤساء فيكتور هوجو، اقتباس وإخراج محمود حسن حجاج، ضمن عروض مسابقة المسار الثاني والثالث والمشارك فيها 7 عروض مسرحية في المهرجان.

وكانت أعلنت الهيئة العربية للمسرح قائمة العروض المتأهلة للمشاركة في هذه الدورة، حيث تأهل 20 عرضًا في المسارات الثلاثة التي حددتها الهيئة في استمارتها المعلنة في وقت سابق من هذا العام.

يُذكر أن الدكتور سامح مهران هو رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، على جائزة "صلاح القصب" للإبداع المسرحي في دورتها الخامسة، والتي أقيمت على هامش فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من مهرجان أيام قرطاج المسرحية.