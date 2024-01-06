ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كرمان في إيران إلى 91 شخصا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، بأن عدد قتلى التفجيرين الانتحاريين في مدينة كرمان الإيرانية ارتفع إلى 91 شخصا.

وقالت شبكة أريب الحكومية الإيرانية إن طفلا كان يبلغ 8 أعوام ورجلا كان يبلغ 67 عاما، توفيا متأثرين بإصابتهما .

ومازال نحو 100 شخص في المستشفى، من بينهم 11 في حالة حرجة.

وقال جهاز المخابرات إنه ألقى القبض على 11 شخصا على صلة بالهجوم.

كان انتحاريان قد فجرا نفيسهما يوم الأربعاء الماضي، في مدينة كرمان خلال إحياء الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قرب قبره.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين.

وتوعد القادة الإيرانيون برد قاس على التفجيرين.