ليبيا: ضربات جوية تستهدف مواقع تهريب الوقود غرب طرابلس

أعلنت المنطقة العسكرية الساحل الغربي في ليبيا اليوم الاثنين تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع لتهريب الوقود بمنطقة إسبان في مدينة الزاوية /40 كلم غرب طرابلس/.

وقالت المنطقة العسكرية ، في منشور أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ،إنها "تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على أوكار الجريمة والتهريب، حيث نفذت الليلة الماضية سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مواقع لتهريب الوقود داخل مدينة الزاوية في منطقة اسبان، مما أسفر عن تدمير عدد من الأوكار المشبوهة".

وشددت المنطقة على أهمية التزام المدنيين بالابتعاد عن مناطق العمليات والأوكار غير القانونية، داعية المواطنين إلى تعزيز التعاون مع الجهات العسكرية والأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو تجمعات خارجة عن القانون لضمان الأمن والاستقرار في المدينة.

وتتمركز في مدينة الزاوية منذ عام 2011 مجموعات مسلحة امتهنت تهريب الوقود المدعم، مازاد من قوتها المالية والعسكرية، وأدى لوقوع اشتباكات متكررة زادت وتيرتها وحدتها خلال السنوات الأخيرة.