حسام غويبة: الزمالك والمصري الأقرب للتأهل بالكونفدرالية

أكد حسام غويبة نجم المصري السابق، أنه يرشح الزمالك والمصري للتأهل عن المجموعة الرابعة إلى الدور المقبل في كأس الكونفدرالية، في ظل تصدرهما للترتيب على التوالي.

أضاف غويبة في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن خالد صبحي كان نجم مباراة المصري والزمالك بعد أن أنقذ أخطر فرص المباراة من أمام عبد الله السعيد، ليمنع الأبيض من هدف محقق.

وأشار إلى أن عبد الله السعيد كان نجم المباراة في الزمالك، خاصة وأنه كان قريبًا من التسجيل، وذلك على الرغم من تقدمه في العمر، لكنه لا يزال قادرًا على العطاء وتقديم أفضل ما لديه، موضحًا أن مشيالاك أيضًا قدم مباراة مميزة.