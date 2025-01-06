 حسام غويبة: الزمالك والمصري الأقرب للتأهل بالكونفدرالية - بوابة الشروق
الإثنين 6 يناير 2025 12:53 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حسام غويبة: الزمالك والمصري الأقرب للتأهل بالكونفدرالية

الشروق
نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 12:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 12:36 ص

أكد حسام غويبة نجم المصري السابق، أنه يرشح الزمالك والمصري للتأهل عن المجموعة الرابعة إلى الدور المقبل في كأس الكونفدرالية، في ظل تصدرهما للترتيب على التوالي.

أضاف غويبة في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن خالد صبحي كان نجم مباراة المصري والزمالك بعد أن أنقذ أخطر فرص المباراة من أمام عبد الله السعيد، ليمنع الأبيض من هدف محقق.

وأشار إلى أن عبد الله السعيد كان نجم المباراة في الزمالك، خاصة وأنه كان قريبًا من التسجيل، وذلك على الرغم من تقدمه في العمر، لكنه لا يزال قادرًا على العطاء وتقديم أفضل ما لديه، موضحًا أن مشيالاك أيضًا قدم مباراة مميزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك