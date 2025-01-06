محمد عمر يفتح النار على مجلس الاتحاد: «بابافاسيليو غير مسؤول»

هاجم محمد عمر نجم الاتحاد السكندري السابق، مجلس إدارة زعيم الثغر، بعد الخسارة أمام تيم إف سي ووداع كأس مصر من دور الـ32.

قال محمد عمر، خلال تصريحات «إذاعية» إن المدرب بابا فاسيليو ليس السبب الوحيد للخسارة، والمشكلة أكبر من مسألة مدرب، لأننا نعاني من نفس الأمر منذ 3 مواسم.

أضاف نجم الاتحاد السابق:" المشكلة ليست مدير فني فقط، فهناك لجنة كرة يديرها 3 من أعضاء مجلس الإدارة وهم رجال أعمال لا علاقة لهم بكرة القدم، رغم وجود نجوم كبار في النادي".

تابع:" لابد من وجود لجنة فنية من رجال الكرة وهناك عدد كبير من النجوم في الاتحاد يمكنهم القيام بذلك، وكان يجب اتخاذ المثل من اتحاد الكرة الذي استقدم لجنة فنية".

أشار:" لو كانت هناك لجنة فنية تراجع وتحاسب كل المدير الفني لما حدث ذلك، ولا يُمكن أن تكون هناك لجنة كرة تناقش فقط رحيل المدير الفني أو الخصم من اللاعبين، ووجود لجنة فنية مميزة هو حلقة مفقودة في الاتحاد رغم توافر كل الإمكانيات".

أتم:" لا يٌمكن اللوم على بابا فاسيليو وهو ليس مسئولا عن سلبية النتائج لكن النادي يعاني من عشوائية بسبب عدم وجود نجوم كرة".