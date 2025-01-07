ميقاتي يطالب بوضع جدول زمني واضح لإتمام الانسحاب الإسرائيلي من لبنان

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء اليوم الإثنين، بوضع جدول زمني واضح لإتمام الانسحاب الإسرائيلي من لبنان قبل انتهاء مهلة الستين يوما.

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي مساء اليوم الإثنين مع الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين في السرايا، وتم البحث خلال الاجتماع "في المراحل التي قطعها وقف إطلاق النار منذ الإعلان عن الترتيبات الأمنية الخاصة بذلك"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وطالب ميقاتي، خلال الاجتماع مع هوكستين في حضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون ورئيس لجنة الإشراف الخماسية لوقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفيرز، " بوضع جدول زمني واضح لإتمام الانسحاب الإسرائيلي قبل انتهاء مهلة الستين يوماً".

وكرر رئيس الحكومة "المطالبة بوقف الخروقات الأمنية الإسرائيلية لوقف النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية والتدمير الممنهج للمنازل والمنشآت وانتهاك الأجواء اللبنانية".

وقال ميقاتي "إن استمرار هذه الانتهاكات والحديث عن نية إسرائيل تمديد مهلة وقف إطلاق النار أمر مرفوض بشدة، ونحن نضع ما يحصل برسم الدول التي رعت التوصل إلى هذه الترتيبات واللجنة المكلفة الإشراف على تنفيذها".

من جهته، قال هوكوستين بعد اللقاء "بحثنا تطبيق وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية ومجدّداً أعتقد أن ميقاتي قد أظهر قيادة عظيمة في الوصول إلى وقف إطلاق النار والعمل مع الحكومة لضمان تطبيقه".

وأضاف "سررنا بأن الجيش الإسرائيلي قد انسحب من القطاع الغربي في جنوب لبنان وعاد إلى إسرائيل وهذه الانسحابات ستستمر حتى تكون القوات الإسرائيلية خارج لبنان بشكل كامل، وأتوقع أن أرى المزيد من التقدم في هذا السياق".

وأعلن "أن تطبيق الاتفاق ربما لم يحصل بالصورة التي تمناها البعض وما سمعته اليوم في الناقورة جعلني أشعر بالأمل أننا على الطريق الصحيح وأن قوات الجيش اللبناني تظهر أنها تفهم ما هي احتياجات الشعب اللبناني وتوحي لنا بالثقة وبأن لبنان سيستعيد أمنه في وقت قريب والولايات المتحدة الأميركية مستمرة في التزامها تطبيق هذا الاتفاق ودعم الجيش اللبناني في هذه العملية".

ورداً على سؤال عما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيكون خارج لبنان في 26 يناير/كانون الثاني الحالي قال هوكستين "إن تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بدأ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وكان المطلوب احترام بنود هذا الاتفاق ومن بينها وضع الآلية وذلك لم يحصل بالسرعة التي تمناها الجميع لكنه أدى إلى انسحاب كاملٍ للجيش الإسرائيلي من القطاع الغربي وتمركز الجيش اللبناني هناك"، مضيفاً "هذا يسير بحسب الخطة".

وأضاف "ما زال لدينا 20 يوماً للوصول إلى فترة الستين يوماً وسنستمر بالعمل الذي قمنا به لانسحاب الجيش الاسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، وأنا على ثقة من التقارير التي أحصل عليها بأن الجيش اللبناني يقوم بعمله بشكل جيد، وليس لدي أي سبب أن لا أتوقع أن كل الأفرقاء سيبقون ملتزمين بتطبيق هذا الاتفاق الذي توافقوا عليه".

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً.