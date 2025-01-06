الموافقة على 8 مشروعات استثمارية جديدة في المنطقة الحرة بالإسماعيلية

عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعا مع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، لبحث آخر مستجدات مشروعات المنطقة والتي تخدم النشاط الاستثماري بالمحافظة، ومناقشة الخطط المستقبلية والمشروعات الجديدة التي ترغب في التسجيل بالمنطقة.

وأكد "جلال"، في بيان اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية يعمل جاهدًا نحو تشجيع المناخ الاستثماري في الإسماعيلية، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والمتميزة لتغيير النمط الاقتصادي للمحافظة والتشجيع على الأفكار الجديدة، وإنعاش اقتصاد الدولة وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.

وشهد الاجتماع، الموافقة على ترفيق مساحة ٧٠ فدانا للمنطقة الحرة العامة بالكهرباء، المياه، الاتصالات، الطرق والصرف الصحي؛ لتعظيم الاستفادة من المنطقة وتوفير مساحات جديدة للمستثمرين الجادين من المصريين والعرب والأجانب، بالمنطقة الحرة العامة، والتي تعد أحد أبرز مناطق الجذب للاستثمار، نظرًا للمزايا التنافسية التي تتميز بها المنطقة، بجانب قربها من جميع الموانئ، وبعد زيادة مساحة المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية ٧٠ فدانا وبدء ترفيقهم؛ ليصبح إجمالي مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية ٤٢٧ فدانا.

واستمع محافظ الإسماعيلية، إلى عرض تقديمي عن جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها و استعراض ٨ مشروعات استثمارية جديدة بعد الموافقة عليهم في مجالات صناعة خيوط الغزل والنسيج وصباغتها، الملابس الجاهزة، المستلزمات الطبية، كنشاط صناعي وتخزيني، الأمن الصناعي والإطفاء، نظم المعلومات، برأس مال ٣٥ مليونا و٦٠٠ ألف دولار، وتوفر ٥٢٠٠ فرصة عمل للمصريين بتكلفة استثمارية قدرها ٤٩ مليونا و٢٠٠ ألف دولار.

وأوضح المهندس أيمن صالح رئيس المنطقة الحرة، تميزها عن المناطق الحرة الأخرى، باعتبارها محطة جذب للمستثمرين من جميع الجنسيات، لما توفره المنطقة من مزايا ومساحات وخدمات، بالإضافة إلى قرب المنطقة من جميع الموانئ المصرية والتي تسهم في عملية التصدير.

وأشار صالح، إلى زيادة عدد الشركات بالمنطقة الحرة العامة عام ٢٠٢٤ إلى ١٦٠ مشروعا.

وشهد الاجتماع الموافقة علي إسناد أعمال الطرح والترسية والإشراف على أعمال ترفيق ٧٠ فدانا بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية إلى مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية حرصًا على ما تقدمه المنطقة الحرة من خدمات للمستثمرين المصريين والأجانب وتلبية الطلبات المقدمة لإقامة العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.