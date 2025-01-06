 الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة بينهم طفلان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة بينهم طفلان


نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 11:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 11:58 ص

قال نادي الأسير الفلسطيني إن «قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 20 مواطناً على الأقل من الضّفة».

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «من بين المعتقلين طفلين، وأسرى سابقين»، قائلًا إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: قلقيلية، وجنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، والقدس.

ولفت إلى أن حملة الاعتقالات رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ونوه أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة لليوم 458.

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