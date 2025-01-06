 الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يمثل للمحاكمة بتهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يمثل للمحاكمة بتهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية

باريس - د ب أ
نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 10:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 10:01 ص

تبدأ اليوم الاثنين في باريس محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم تتعلق بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة لعام 2007 من النظام الليبي بقيادة الزعيم السابق معمر القذافي.

ويواجه ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، اتهاما بقبول ملايين الدولارات كتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية من النظام الليبي السابق.

وينفي ساركوزي دائما الاتهامات المنسوبة إليه.

ويحاكم الرئيس السابق إلى جانب 12 متهما آخرين بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وتبديد الأموال العامة، والرشوة.

ومن بين المتهمين المشاركين في القضية وزيرا الداخلية السابقان كلود جيان وبريس أورتي فوي، بالإضافة إلى وزير العمل السابق إريك وورث.

وفي حال إدانته، قد يواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة كبيرة. كما يمكن أن يتعرض العديد من المتهمين المشاركين في القضية لعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الساعة 1:30 بعد الظهر (12:30 بتوقيت جرينيتش) ومن المتوقع أن تستمر حتى 10 أبريل المقبل.

وقد طلبت فرنسا مساعدة قانونية من 21 دولة في إطار التحقيقات الواسعة التي أجرتها بشأن قضية ليبيا.

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