ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 17% خلال العام الماضي

أظهرت بيانات صناعية نشرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 17% تقريبا مع احتفاظ شركة السيارات الفارهة الألمانية "بي إم دبليو" بصدارة السوق في البلاد للعام الثالث على التوالي.

ووفقا لبيانات الجمعية الكورية لمستوردي وموزعي السيارات، بلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة المستوردة في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 307377 سيارة بزيادة نسبتها 16.7% عن 2024 الذي سجل 263288 سيارة.

وفي ديسمبر وحده، بلغت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية 28608 سيارات بزيادة نسبتها 21.6% سنويا.

وأرجعت الجمعية نمو المبيعات إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية الأجنبية وتوسيع خطوط الإنتاج الجديدة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن سيارات "بي إم دبليو" تصدرت السوق ببيع 77127 سيارة في عام 2025، وتليها "مرسيدس-بنز" بمبيعات بلغت 68467 سيارة وتسلا بمبيعات قدرها 59916 سيارة، وجاءت فولفو السويدية في المركز الرابع بمبيعات بلغت 14903 سيارات ثم لكزس اليابانية بمبيعات بلغت 14891 سيارة.