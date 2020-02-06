استشهاد 4 فلسطينيين واعتقال العشرات نتيجة تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها ضد الشعب الفلسطيني خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي تمثلت في قتل واعتقالات وهدم وقصف في كافة أنحاء الضفة وقطاع غزة، وذلك في إطار ممارساتها العدوانية.

ففي غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين، وأصابت العشرات بينهم صحفي، وقصفت عدة مواقع في القطاع.

وفي القدس.. فقد استشهد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، كما قتلت قوات الاحتلال الشاب يزن منذر أبو طبيخ (19 عاما)، إثر إصابته برصاص الاحتلال في جنين، إضافة إلى استشهاد الرقيب أول في الشرطة الخاصة طارق لؤي بدوان (25 عاما) من قلقيلية، متأثرا بجروح أصيب بها، لدى اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجرا، لهدم منزل الأسير أحمد جمال القنبع للمرة الثانية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حي البساتين من مدينة جنين، وهدمت منزل الأسير القنبع، والذى اعتقلته منذ قرابة العامين، وما زال موقوفا في معتقل جلبوع دون محاكمة، وفي أعقاب ذلك، أعلنت حركة فتح في جنين الإضراب الشامل، ردا على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقتلت قوات الاحتلال، الفتى محمد الحداد (17 عاما)، خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، في حين أفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل شارع الشهداء وسط الخليل أصابوا الفتى الحداد، ونقل على إثرها إلى المستشفى، وأعلنت وزارة الصحة استشهاده في وقت لاحق إثر إصابته برصاصة اخترقت قلبه.

وفي بيت لحم، أصيب مصور وكالة "رويترز" محمد أبو غنية، بعيار مطاطي في البطن، إلى جانب شاب بقنبلة غاز في رأسه، ومسعف في قدمه، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ومن جانبه أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر عبد الحليم جعافرة، بأن طواقمه قدمت الاسعافات لنحو 30 مواطنا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابة الصحفي أبو غنية.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت عدة أحياء في مدينة بيت لحم، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين تصدوا لها بالحجارة.

وتزامن ذلك مع الغارات التي شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة ومحافظة رفح جنوب القطاع، حيث قصفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة صواريخ أرضا زراعية جنوب شرق رفح، وهدفا في مخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة وفي بعض منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة مواطنين من الضفة.