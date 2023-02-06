ألمانيا تقدم مساعدات تقنية لضحايا الزلزال على الحدود التركية السورية

تعهدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بتقديم مساعدات شاملة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحدود التركية-السورية.



وقالت الوزيرة في برلين اليوم الاثنين: "ننسق سويا بشكل وثيق وسنساعد بكل الوسائل المتاحة لنا والتي لها ضرورة قصوى الآن".



وذكرت فيزر أن الوكالة الألمانية للإغاثة التقنية تُعد بالفعل توريد مولدات كهرباء للطوارئ وخيام وأغطية، كما تعمل على توفير ملاجئ طارئة ومرافق لمعالجة المياه.



ولقي المئات حتفهم إثر الزلزال الذى كان مركزه فى كهرمانماراس بجنوب تركيا اليوم.



ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، طلبت تركيا فرق متخصصة في الإنقاذ والانتشال من تحت الأنقاض عبر ما يسمى بإجراءات الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر تقديم مساعدات إنسانية لسوريا من خلال منظمات دولية مثل "مالتيزر". وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه تم زيادة أموال الدعم هنا بمقدار مليون يورو.