 فيديو.. طفل سوري ينطق الشهادتين خلال حصاره تحت أنقاض الزلزال المدمر - بوابة الشروق
الإثنين 6 فبراير 2023 12:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. طفل سوري ينطق الشهادتين خلال حصاره تحت أنقاض الزلزال المدمر

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 11:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 11:49 ص

انتشر مقطع فيديو وُصف بالمؤثر، لطفل سوري يتم تلقينها الشهادتين وهو محاصر تحت أنقاض انهيار العقار الذي يقيم به من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وشوهد الطفل، على ارتفاع كبير ورأسه تتدلى للأسفل، دون أن يتمكن من إبداء أي حركة بفعل حصاره تحت الأنقاض، فيما علم أحد الأشخاص الذي سُمع صوته في الفيديو، وهو يلقنه الشهادتين.

 

 

وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وقع الزلزال على عمق نحو 17,9 كيلومتر وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

تُعدّ هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك