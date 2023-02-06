انتشر مقطع فيديو وُصف بالمؤثر، لطفل سوري يتم تلقينها الشهادتين وهو محاصر تحت أنقاض انهيار العقار الذي يقيم به من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وشوهد الطفل، على ارتفاع كبير ورأسه تتدلى للأسفل، دون أن يتمكن من إبداء أي حركة بفعل حصاره تحت الأنقاض، فيما علم أحد الأشخاص الذي سُمع صوته في الفيديو، وهو يلقنه الشهادتين.

رباه مالنا غيرك رباه

الطف بنا وبعبادك

لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك

احفظ عبادك يا رب

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك#زلزال pic.twitter.com/CjOb7GN7ga — Mahmoud Alsaidi (@MAHMOUD93041454) February 6, 2023

وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وقع الزلزال على عمق نحو 17,9 كيلومتر وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

تُعدّ هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.