ضبط المتهم بسرقة دراجة هوائية في القاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بسرقة دراجة هوائية في القاهرة.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخص - مقيم بدائرة القسم - باكتشافه سرقة الدراجة الهوائية خاصته حال تواجدها بمدخل العقار سكنه.

بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة القسم.

أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنه.

باستدعاء المجني عليه، تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.