بلينكن: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تؤثر على مصالح كل دول العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ كل شركاء بلاده يعارضون ويرفضون الهجمات التي وقعت من قبل مجموعات موجهة ضد قوات الولايات المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثان، في الدوحة، مساء الثلاثاء، أن هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر تؤثر على مصالح كل دول العالم، نظرًا لتداعياتها على الشحن البحري.

وأوضح أنّ 15% من حجم مرور البضائع حول العالم يمر عبر هذه المنطقة، لافتًا إلى إجراء شركات شحن تعديلات على خطوط شحنها ما يؤثر على المستهلكين في كل دول العالم.

ولفت إلى أنّ الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية (على الحدود الأردنية) قوبلت بإدانة من قِبل شركاء الولايات المتحدة، بجانب الدعوة لوقفها.

وشدد على أن بلاده تقف بقوة ضد كل من يحاول استغلال الأزمة كذريعة لمهاجمة قوات أمريكية أو استهداف الملاحة البحرية.