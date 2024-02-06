مسئول بالرئاسة التركية: الشعب التركي أبدى تضامنا تاريخيا بعد زلزال فبراير 2023

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن الشعب التركي أبدى موقف تضامن تاريخيا إثر الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من فبراير من عام 2023 في جنوب تركيا وشمال سوريا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.

وكشف ألطون في تدوينة نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء، عن مرور عام على الزلزال الذي ترك آلاما لا مثيل لها في قلوبنا.

بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات، ثم أعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ثم مئات الهزات الارتدادية العنيفة الاخرى.

وترحّم ألطون، على ضحايا الزلزال، متمنيا السلامة للمصابين والشفاء العاجل لمن يواصلون تلقي العلاج، مؤكدا أن الشعب التركي أبدى موقف تضامن تاريخيا أمام هذه الكارثة الضخمة.

وأسفر الزلزال عن مقتل 53 ألفا و537 شخصا، فيما أصيب 107 آلاف و213 آخرون.