الرئيس الأرجنتيني يزور إسرائيل ويتعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس

وصل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي تولى المنصب في ديسمبر إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في إظهار للدعم لها فيما تستمر الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد مسلحي حركة (حماس) في غزة.

وقال ميلي خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أود أن أؤكد تضامني مع إسرائيل ودعمي للدفاع الشرعي عن النفس ضد الهجمات التي يشنها حماس".

وجدد ميلي أيضا تعهده بنقل السفارة الأرجنتينية من تل أبيب إلى القدس. وتتناقض الخطوة مع وجهة نظر معظم أعضاء المجتمع الدولي، الذين يعتقدون أنه لا يجب الحكم مسبقا على وضع القدس قبل محادثات سلام مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويعتزم ميلي مقابلة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في وقت لاحق من اليوم، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا الأربعاء.

ويعتزم الرئيس الأرجنتيني أيضا زيارة مواقع مقدسة في القدس والنصب التذكاري لضحايا الهولوكوست (المحرقة النازية) "ياد فاشيم".