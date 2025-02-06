الاحتلال يعتقل 12 شابا فلسطينيا من طمون جنوب طوباس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 شاباً من بلدة طمون جنوب طوباس، بينهم ممرض، بالتزامن مع استمرار العدوان على البلدة ومخيم الفارعة، لليوم الخامس على التوالي.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين ياسين عبد الفتاح مدراج إبراهيم، ومحمد عمر مصطفى بني عودة، ومصطفى علي محمود أبو ريحان، وأيهم جودت خضر يوسف بني عودة، ومحمد عماد خالد حسن بني عودة، وساهر عبد الرحيم أبو حسان، وأوس إبراهيم صدقي بشارات من داخل مركبة إسعاف، وحمدان جميل بني عودة، وعز الدين جميل بني عودة، ومحمد عبد الرحيم محمد لطيف، ويزن عبد الرحيم محمد لطيف، ومصطفى محمد بني عودة، بعد مداهمة منازلهم في البلدة.

وأضاف أن الاحتلال عاث دمارا وخرابا في محتويات تلك المنازل بشكل ملحوظ.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس، الذي تخلله تجريف البنية التحتية وممتلكات المواطنين والطرقات، وإغلاقها بالسواتر الترابية، وتدمير الخطوط الناقلة للمياه، للاستخدامين المنزلي والزراعي.