شهيد وإصابات نتيجة الرياح والأمطار في قطاع غزة

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تواصل الرياح والأمطار اقتلاع وإغراق خيام النازحين جنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة «معا»، اقتلعت الرياح العاتية المئات من خيام النازحين قرب بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس، فيما أغرقت مياه الأمطار عشرات الخيام جنوب خان يونس.

كما استشهد مواطن وأصيب أربعة إثر انهيار جدار داخل منزل مقصوف بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأهاب الدفاع المدني بالموطنين لاسيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في محافظات قطاع غزة كافة، بضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب مخاطر المنخفض الجوي والرياح الشديدة.

ودعا في بيان له إلى التأكد من فتح قنوات ومصارف ترابية بين خيام النازحين؛ لتجنب مخاطر تعرض المكان لغمر مياه الأمطار.

كما دعا لتثبيت خيام الإيواء جيدا؛ خاصة القريبة من ساحل البحر والمعرضة لتأثير شدة الرياح، وضرورة وضع سواتر وموانع ترابية لمنع تدفق مياه البحر داخل الخيام.

وطالب بتجنب الإيواء في المباني التي تعرضت للقصف الشديد وغير الصالحة للسكن خشية من تأثرها بشدة مياه الأمطار وانهيارها على السكان، وعدم إشعال النيران داخل الخيام وقرب المواد البلاستيكية والأقمشة؛ تجنبا لحدوث الحرائق.