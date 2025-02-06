240 مليون جنيه لزراعة "الذهب الأخضر" في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مع نهاية المرحلة الثانية

إنشاء 12 بئرًا بعمق 800 متر لاستصلاح 1800 فدان في الوادي الجديد

رفع كفاءة مزرعة إنتاج الدواجن في محافظة الفيوم

بدء إقامة مصنع لإنتاج "شكاير الزماط" في محافظة الوادي الجديد خلال الأشهر المقبلة

قال رئيس هيئة تنمية صعيد مصر، اللواء شريف صالح، إن الهيئة بنهاية العام الحالي ستكون نفذت 50 مشروعا تنمويا في محافظات الصعيد بتكلفة مالية 2.2 مليار جنيه وذلك منذ إنشائها في عام 2018.

وأضاف صالح في حوار مع " الشروق"، أن الدولة حققت طفرة تنموية كبيرة في محافظات الصعيد والتي وضعتها على خريطة التنمية بعد تهميشه لفترات طويلة ما قبل عام 2014، موضحا أن الهيئة تنفذ مشروعاتها في صعيد مصر من خلال دراسات تخطيطية عملية على أعلى مستوى بهدف توفير المناخ المناسب للاستثمار، وإلى نص الحوار:



كيف ترى شكل التنمية في محافظات الصعيد بعد عام 2014؟



الدولة حققت طفرة تنموية كبيرة في محافظات الصعيد ما بعد تلك الفترة عن طريق إقامة مدن جديدة لأبناء الصعيد أحد محاور التنمية، بجانب المشروعات الزراعية والصناعية والحرفية والذي نتج عنه تقليص هجرة أبناء الصعيد للعمل في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، بجانب إقامة محاور وجسور على ضفتي النيل، لسهولة تنقل أبناء الصعيد ما بين غرب وشرق المحافظات، فضلا عن رفع كفاءة ورصف الطرق الرئيسية والداخلية، والذي نتج عنها وضع الصعيد على خريطة التنمية.

-وماذا كانت محافظات الصعيد قبل عام 2014؟



الصعيد قبل تلك الفترة كان مهمشا للغاية وغير موجود على خريطة التنمية والتطوير، فلم يكن هناك مياه شرب نقية، أو مشروعات صرف صحي، أو شبكات طرق تساعد فى الوصول إلى المشروعات التنموية الجارى تنفيذها.



-وهل لمس المواطن الصعيدي محاور تلك التنمية؟



بالطبع، بدليل أن محاور التنمية في محافظات الصعيد نتج عنها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشر، أيضا نتج عنه جذب للاستثمار المحلي والأجنبي واستقرار أبنائه للعمل في تلك المشروعات بديلا عن الهجرة للعمل في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبالتالي قلصت الهجرة أبنائه.

-كيف تنفذ الهيئة مشروعاتها في محافظات الصعيد؟



الهيئة تقوم بتنفيذ مشروعاتها في صعيد مصر من خلال دراسات علمية وتخطيطية على أعلى مستوى، بهدف توفير المناخ الملائم والمناسب للاستثمار.

- ما عدد المشروعات التي نفذتها الهيئة وحجم الإنفاق؟



الهيئة نفذت حتى الآن 42 مشروعا من خلال 5 محاور للتنمية في صعيد مصر سواء المحور الزراعي أو الصناعي أو الإجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي، ومع نهاية العام الحالي سيكون لدينا 50 مشروعا تنمويا في محافظات الصعيد بتكلفة مالية 2.2 مليار جنيها منذ إنشاء الهيئة في عام 2018.



-وما هي المعايير الأساسية لاختيار مشروعات الهيئة؟



تقوم الهيئة باختيار المشروعات بناء على الاحتياجات والتحديات والتواصل المستمر مع الأهالى للتعرف على مشكلاتهم، لبدء تنفيذ المشروعات التى تحل تلك الإشكاليات، علاوة على دراسة هذه المشروعات مع الوزراء والمسئولين وأصحاب الخبرات حتى نربط التنفيذ بالتخطيط.



-وماذا عن مشروعات الهيئة في محور المجمعات الصناعية الحرفية؟



الهيئة أنشئت 14 مجمعا صناعيا حرفيا في 14 قرية في 8 محافظات، وجارٍ التوسع فى تلك المجمعات لتشمل جميع قرى الصعيد بمختلف المحافظات، بهدف تطبيق مبادرة " وظيفتك جنب بيتك"، وكل مجمع يوفر من 120 إلى 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتلك المجمعات تقوم بتصنيع منتجات حرفية وصناعية هي في الأساس هي مهنة أبناء القرية بديلا عن بحثهم عن فرص خارج قراهم وبالتالي يتكبدوا مشقة في وسائل المواصلات والتنقلات.



-وماذا عن الاستفادة من الميزة التنافسية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؟



الهيئة استفادت من الميزة التنافسية في مدينة الغردقة من خلال زراعة نبات الجوجوبا بهدف القضاء على مشكلة الصرف الصحى بالمدينة، حيث يتم استغلال المياه الناتجة من محطات المعالجة الثلاثية فى رى نبات الجوجوبا الذى يصلح فى الظروف البيئية للمحافظة، ويناسب طبيعة الأرض، كما أن أشجار الجوجوبا تقاوم الرياح القوية وزحف الكثبان الرملية، ومصدر متجدد للطاقة النظيفة، علاوة على تحقيق عوائد اقتصادية من بيع زيوت نباتات الجوجوبا، بالإضافة إلى استخدام الزيت الناتج من النبات كوقود حيوى صديق للبيئة، لذا أطلق عليه " الدهب الأخضر".



-وما إجمالي عدد الأفدنة التي قامت بزراعتها الهيئة لنبات الجوجوبا في مدينة الغردقة؟



استهدفنا زراعة 3 آلاف فدان من نبات الجوجوبا في المدينة، وبالفعل انتهينا من زراعة 2000 فدان كمرحلة أولى وثانية وجاري زراعة 1000 فدان كمرحلة ثالثة وسننتهي منها نهاية العام الحالي .



-هل مستهدف زراعة نبات الجوجوبا في محافظات أخرى بالصعيد؟



بالطبع نعم، نستهدف زراعة 50 ألف فدان بحلول 2030 في الـ 10 محافظات الصعيد والاستفادة من الميزة التنافسية بتلك المحافظات لزراعة أشجار الدهب الأخضر " نبات الجوجوبا"، لما يتميز من ميزة أقتصادية كبرى بجانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الصعيد، فضلا عن توفيره للأخشاب بديلا عن استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.



-ما أخر مستجدات ملف زراعة قصب السكر بنظام الشتلات في محافظات الصعيد؟

أقامنا مجمعا صناعيا لتطوير زراعة قصب السكر بنظام الشتلات بالتعاون مع وزارة الزراعة في منطقة كوم أمبو في أسوان ، والهدف من هذا التطوير هو رفع إنتاجية الفدان من 35 و 40 طن إلى 60 و 70 طن.



-هل مستهدف إقامة مجمعات صناعية أخر لتطوير زراعة قصب السكر بنظام الشتلات في مناطق أخرى؟



بالطبع، وضعنا حجر الأساس لمشروع أخر سيتم إقامته بمحافظة قنا بالتعاون مع الهيئة ومحافظة قنا وشركة السكر بالمحافظة، وبعد ذلك سيتم تطبيق التجربة في محافظات الأقصر والمنيا وأسيوط، وغيرها من المحافظات التي تتميز بميزة تنافسية في هذا الشأن، والهيئة تقوم بإنشاء المجمع ثم تسليمه للجهة المختصة في إدارته وتشغيله وهي وزارة الزراعة.



-وما رأيك فى برنامج تنمية صعيد مصر، وهل الهيئة تشرف عليه؟



برنامج تنمية صعيد مصر من أقوى البرامج التنموية فى الصعيد، وهو تابع لوزارة التنمية المحلية، وحصل هذا البرنامج على إشادة دولية من البنك الدولى على المشروعات التى نفذها فى محافظات الصعيد وتحديدا فى محافظتى سوهاج وقنا، ولكن هناك تعاونا مستمرا ما بين الهيئة والبرنامج فى وضع خطط مشروعات التنمية، وأيضا هناك شراكة مع البرنامج فى تنمية التكتلات الاقتصادية لبعض المشروعات مثل زراعة الرمان والعسل الأسود والطماطم المجففة، حقق تنمية حقيقة على الأرض، لذا منظومة النجاح لا تقتصر على جهة واحدة.



-وما هي العلاقة بين هيئة تنمية المثلث الذهبى وبين هيئة تنمية صعيد مصر؟



هيئة تنمية المثلث الذهبى تشرف على منطقة المثلث الذى يبدأ من سفاجا والقصير فى البحر الأحمر ورأس المثلث فى قفط بمحافظة قنا، وهذا المثلث يتضمن خيرات كثيرة من المعادن الداعمة للاقتصاد المصرى القومى، وتقوم هيئة تنمية المثلث الذهبى على صناعة القيمة المضافة لتلك المعادن بديلا عن تصديرها خاما، وهنا تشارك هيئة تنمية الصعيد مع هيئة تنمية المثلث الذهبى فى وضع الدراسات والخطط لكيفية عمل تلك الصناعات، والتى تساعد فى النهاية على تعظيم موارد الدولة.



-وما دور القطاع الخاص فى مشروعات التنمية التى تنفذها الهيئة؟



ـــ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والشراكة مع القطاع الخاص بهدف خلق كثافة فى فرص العمل وبالتالى تحسين مستوى المعيشة لأهالينا بمحافظات الصعيد، تجفيف الخضروات والطماطم وتحويل مخلفات الخشب وتحويلها إلى خشب مضغوط، شريك ناجح وله خطة ناجحة وبينا شركات ناجحة.



-وما هي المشروعات التي نفذتها الهيئة في محافظة الوادي الجديد؟



الهيئة أنشئت 12 بئر مياه لاستخراج المياه الجوفية في المحافظة، بمنطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، وتم استخدام 3 آبار من الـ 12 بئرا في استصلاح وزراعة 450 فدان بمنطقة أبو طرطور، وصولا إلى استصلاح وزراعة 1800 فدان من خلال باقي الآبار، وتصل أعماق تلك الآبار إلى 800 مترا، وكل تلك المشروعات تتم بالتنسيق بين الهيئة والمحافظة.



-وهل هناك مشروعات أخرى ساعدت الهيئة في إقامتها بمحافظة الوادي الجديد؟



بالطبع، الهيئة ساعدت في رفع كفاءة وتطوير مجمع التمور بالمحافظة ، حتى أصبح له سمعة عالمية في انتاج التمور.



-وما هي المشروعات المستهدف إقامتها في محافظة الوادي الجديد الفترة المقبلة؟



نستهدف إقامة مصنع لإنتاج شكاير " الزماط" في محافظة الوادي الجديد ، وسنبدأ في تنفيذه خلال الأشهر القادمة ، نظرا لأن إنتاج "شكاير الزماط" حرفة أبناء المحافظة لاشتهارها بزراعة النخيل، وشكاير الزماط تستخدم في الحفاظ على ثمار التمور حتى نضوجها، وبالتالي سيوفر المصنع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، أيضا سنقوم خلال الأشهر القادمة بإقامة مصنع في المحافظة لانتاج الزيوت العطرية والطبية، نظرا لاشتهار المحافظة بالنباتات الطبية والعطرية.

-وهل للهيئة أي مشروعات متعلقة بالثروة الداجنة؟



بالطبع، الهيئة قامت برفع كفاءة وتطوير المزرعة القومية لانتاج الدواجن في محافظة الفيوم ، لذا أصبحت المزرعة تنتج 840 ألف دجاجة من السلالات البلدي الأصيلة في العام الواحد بخلاف انتاج بيض المائدة، وتلك المشروعات تساعد كثيرا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة.



-وماذا عن مشروعات الهيئة في الثروة الحيوانية؟



في محافظة أسيوط جاري تطوير ورفع كفاءة مزرعتين لإنتاج 2.5مليون كيلو لحوم حمراء، وأيضا 7.5مليون كيلو لبن، مزرعتين لإنتاج رؤوس الماشية لإنتاج 5 آلاف رأس ماشية في العام الواحد بهدف توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين ، بجانب رفع كفاءة 19 وحدة بيطرية في محافظة سوهاج لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين في المحافظة حفاظا على صحة وسلامة الماشية.