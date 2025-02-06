أرسين فينجر يصل القاهرة استعدادا لبرنامج اكتشاف الموهوبين

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وصل الفرنسي أرسين فينجر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى القاهرة مساء اليوم، الخميس؛ وذلك من أجل إطلاق شارة البدء لبرنامج اكتشاف الموهوبين في مصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.

وكان عدد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سبقوا فينجر في الوصول إلى القاهرة لعقد ورشة عمل لكوادر أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين.

ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشر من صباح غد الجمعة بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمناسبة زيارة أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم للقاهرة ، يلتقي خلاله مع وسائل الإعلام المختلفة.

يقام المؤتمر بحضور هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي وجه الدعوة لفينجر لزيارة القاهرة لإطلاق شارة البدء في مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها بمصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.