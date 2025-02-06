استطلاع: 88% من الناخبين الألمان يعتقدون بوجود محاولات خارجية للتأثير على الانتخابات

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، أن 88% من الناخبين الألمان يعتقدون أن هناك حكومات أو جهات أجنبية تحاول التأثير على انتخابات البرلمان الألماني عن طريق وسائل للتواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في استطلاع تمثيلي أجراه اتحاد "بيتكوم" الرقمي.

وجاءت روسيا، على رأس الجهات الخارجية التي تحاول التلاعب في الانتخابات الألمانية، حيث تبنى هذا الرأي 45% من المشاركين في الاستطلاع، وحلت بعدها الولايات المتحدة من وجهة نظر 42% من المشاركين، ثم الصين من وجهة نظر 26% من المشاركين.

وفي المقابل، أجاب 9% من المشاركين في الاستطلاع بـ"لا" على هذا السؤال حول ما إذا كانت هناك جهات أجنبية تحاول التأثير على انتخابات البرلمان الألماني.

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد "بيتكوم" رالف فينترجيرست، إن وعي الناخبين بالمعلومات المضللة آخذ في الازدياد.

وأضاف: "هذه خطوة أولى مهمة في مكافحة الأخبار المزيفة"، مؤكدًا أن "المعلومات المضللة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على انتخابات البرلمان الألماني من خلال تشويه الرأي العام بشكل عام وتشويه سمعة مرشحين أو أحزاب معينة".

وأشار إلى أن المجتمع المطلع هو أفضل حماية ضد التلاعب الرقمي.

ووفقا للنتائج، ذكرت الغالبية العظمى من المشاركين (82%) أنهم يعتبرون المحادثات الشخصية مع الأصدقاء والمعارف والزملاء هي المصدر الأهم للحصول على معلومات حول انتخابات البرلمان.

وجاء التلفزيون في المرتبة الثانية بنسبة 76%، بينما اعتبر 69% من المشاركين أن المصدر المهم لهذه المعلومات يتمثل في الإنترنت - بما في ذلك مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست.

وكلف اتحاد "بيتكوم" معهد "بيتكوم ريسيرتش"، بإجراء هذا الاستطلاع التمثيلي الذي شمل 1002 شخص مؤهل للتصويت في ألمانيا ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، وذلك في الفترة من 6 إلى 23 يناير الماضي.