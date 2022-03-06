جازبروم الروسية تؤكد مواصلة ضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

أكدت شركة "جازبروم" الروسية العملاقة للطاقة أن روسيا تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالمستويات المعتادة.



ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول اليوم الأحد إن الشركة تقوم بضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا بشكل منتظم ووفقا لمتطلبات المستهلكين الأوروبيين.



وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم اليوم تدفيع نحو 5ر109 مليون متر مكعب من الغاز.



وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا، ويخشى كثيرون حاليا من احتمال أن تقوم موسكو بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا ردا على العقوبات.



وتشير تقارير في أوكرانيا إلى أن أضرارا لحقت بخطوط أنابيب غاز في ست مناطق من جراء العمليات العسكرية.



ونتيجة لذلك، انقطعت إمدادات الغاز عن مئات الآلاف من السكان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة "يونيان"، نقلا عن جهات مشغلة لنظام نقل الغاز الأوكراني.



ووفقا لتقرير الوكالة، لم تعد تعمل 16 محطة توزيع للغاز في أوكرانيا، بما في ذلك تلك الموجودة حول خاركيف وكييف وزابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك.



وفي خضم هواجس تعم أنحاء الاتحاد الأوروبي بإمكانية أن تمنع روسيا توصيل الغاز، تحركت إيطاليا لتعزيز روابطها بشكل أكبر مع قطر، التي هي بالفعل أكبر مورد لها للغاز الطبيعي المسال، على أمل تأمين كمية أكبر من شحنات الغاز في المستقبل.



ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي يوم غد الاثنين برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل لبحث مسألة الطاقة في أوروبا. ومن بين إجراءات أخرى، أعلنت الحكومة الإيطالية أيضا عن خطط لإنتاج الغاز قبالة جزيرة صقلية.