أمريكا تفرض عقوبات على شخصين وسفينتين على صلة بالحوثيين في اليمن

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شخصين وسفينتين على صلة بجماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على مالكي سفينتين وتحدد سفينتين أخريين كممتلكات محظورة لتورطها في شحن سلع إيرانية بالنيابة عن سعيد الجمل، الذي هو ميسر مالي للحوثيين مدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومتمركز في إيران".

وتابع البيان: "وتمكن الإيرادات الناتجة عن شبكة الجمل جهود الحوثيين العسكرية، بما في ذلك هجماتهم المتواصلة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضاف "تمتد تأثيرات عواقب هذه الهجمات إلى ما بعد المنطقة، وستواصل الولايات المتحدة استخدام كل التدابير الممكنة لتعطيل مصادر التمويل التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وأكد البيان أن هذا الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم يأتي بعد "الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية يوم 27 فبراير الماضي واستهدفت به سفينة ذات صلة تحمل اسم "أرتورا".