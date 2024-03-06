الأونروا: معظم من وُلدوا في شمال غزة قصار القامة ومنقوصو الوزن

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين جوعى في مناطق شمال قطاع غزة.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء، أن معظم شمال قطاع غزة أصيبوا بأمراض بدرجات مختلفة، وأن هناك عددًا كبيرًا في هذه المناطق يعانون من سوء التغذية.



وأشار إلى أنّ معظم من وُلدوا في شمال قطاع غزة هم قصار القامة ومنقوصو الوزن، واصفا هذه الملاحظة بأنها خطيرة.



ولفت إلى أنّ هذه الظاهرة كانت موجودة في السابق إلى حد ما، لكنّها أصبحت حاليًّا ظاهرة عامة.



ونوه بأن هذا الأمر يشمل كل حالات الولادة بلا استثناء، موضحًا كذلك أن كل سكان شمال قطاع غزة يشربون مياها ملوثة.



ولفت إلى عدم وجود أسواق في تلك المناطق، مع صعوبة وصول شاحنات المساعدات، كما أن الشاحنات التي تصل تكون خارج تنظيم الأمم المتحدة، وتسود عليها حالة من الفوضى.



وذكر أن جيش الاحتلال يستهدف شاحنات المساعدات والمواطنين الذين يتجمعون للحصول عليها.