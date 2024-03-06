فقدان 3 من طاقم سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر

قال مصدر ملاحي، اليوم الأربعاء، إنَّ ثلاثة من أفراد طاقم سفينة البضائع السائبة ترو كونفيدنس التي ترفع علم بربادوس فقدوا وأصيب أربعة آخرون بحروق شديدة بعد أن لحقت أضرار بالسفينة قبالة سواحل اليمن اليوم.



وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد ذكرت في وقت سابق، أن سفينة تجارية تعرضت لأضرار في هجوم جنوبي اليم،ن وأن قوات التحالف تقدم الدعم. فيما أكد قال مالك السفينة إنها أصيبت بصاروخ يعتقد أنه أطلقه الحوثيون في اليمن، وفق وكالة رويترز.



وأفاد مصدر ملاحي طلب عدم نشر اسمه، بأن السفينة أصبحت مهجورة على ما يبدو.



ولم تعلن أي جهة على الفور مسئوليتها عن أي هجوم. لكن المسلحين الحوثيين في اليمن أطلقوا مرارا طائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف الشحن التجاري الدولي منذ منتصف نوفمبر الماضي، قائلين إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين بسبب العدوان على غزة.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن الساحلية اليمنية.



وقال مسئول دفاعي أمريكي إن الدخان شوهد يتصاعد من السفينة ترو كونفيدانس. وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن قارب نجاة شوهد أيضا في المياه بالقرب من السفينة.



وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.