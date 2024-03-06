الأردن يدين قرار إسرائيل بالمصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة

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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، استمرار الحكومة الإسرائيلية بخططها الاستيطانية والمستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في أعقاب قرار حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، المصادقة على بناء نحو ٣٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكّد المتحدث الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الإجراءات الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم ٢٣٣٤، والمرجعيات ذات الصلة، وتقوض كل فرص تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

وجدد السفير القضاة، دعوته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسئولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما حذر من خطورة استمرارها وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.