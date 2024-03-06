تفاصيل أول هجوم حوثي يُسقط قتلى في البحر الأحمر: إحراق سفينة أمريكية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تفاصيل استهدافها لسفينة أمريكية في البحر الأحمر، تزامنًا مع تقارير تحدثت عن سقوط قتلى جراء الهجوم.



وهذا الهجوم يأتي استمرارًا للهجمات التي تشنها الجماعة منذ نوفمبر الماضي، لكنّ اللافت فيه أنها أول عملية تؤدي إلى سقوط قتلى.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس، إن القوات البحرية للجماعة نفذت عملية استهداف لسفينة (ترو كونفيدانس) الأمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة، ما أدى إلى نشوب حريق فيها.



وأضاف أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القواتِ البحرية الحوثية.



وجدّد المتحدث العسكري للحوثيين، تنبيه كل السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية للجماعة، وأنه على كافة طواقم السفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى.





بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِینَ یَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡیَجِدُوا۟ فِیكُمۡ غِلۡظَةࣰۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدقَ اللهُ العظيم



انتصاراً… pic.twitter.com/S6fx9aARF1 — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 6, 2024



في سياق متصل، أكّدت السفارة البريطانية في اليمن، في بيان، مقتل بحارين على الأقل في هجوم الحوثيين على سفينة البضائع السائبة ترو كونفيدانس في خليج عدن.



كما نقلت صحيفة «بوليتيكو» عن مسئولين أمريكيين، أن قتيلين وستة مصابين سقطوا في قصف حوثي على السفينة بالبحر الأحمر.



وتشن جماعة الحوثي، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف الشحن التجاري الدولي.



وتقول الجماعة، إنها تنفذ الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.