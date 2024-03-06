قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا في قيم الحرارة اليوم الأربعاء، مقارنة بأمس؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وامتداد منخفض جوي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن الحرارة تنخفض بمعدل 3 درجات عن الأمس، وتعود إلى المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة 23.

وأشارت إلى أن الأجواء شتوية دافئة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلة للدفء على السواحل الشمالية، بينما تتراوح ما بين مائلة للحرارة إلى حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وحذرت من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، قائلة إن معظم الأنحاء تشهد أجواء تتراوح ما بين باردة إلى شديدة البرودة، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة وذات الظهير الصحراوي.

وتوقعت أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري فرص سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم، مؤكدة أنها لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأوضحت أن محافظات السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء تشهد نشاط رياح سرعته تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ الساعة؛ يساعد على الإحساس بمزيد من البرودة وانخفاض قيم الحرارة، لافتة إلى أنه غير محمل بأي أتربة ورمال مثارة.

ونوهت أن الشبورة المائية تتكون على مدار الأيام المقبلة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أنها تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، لكنها تتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس.

ولفتت إلى استمرار الأحوال الجوية المستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل، مضيفة أن درجات الحرارة العظمى في الأيام الأولى من شهر رمضان ستكون حول المعدلات ما بين 23 إلى 24 درجة.