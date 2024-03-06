نشوب حريق في قارب بمقاطعة وسط مضيق تايوان ونجاة طاقمه

ذكرت إدارة خفر السواحل التايواني، اليوم الأربعاء، أن أربعة صيادين من تايوان وواحد من الفلبين، نجوا دون أذى، بعد حريق نشب على متن قارب، في المياه بالقرب من مقاطعة "بينجو" وهي جزيرة وسط مضيق تايوان.

وأضافت إدارة خفر السواحل في بيان صحفي إنها تلقت تقريرا في الساعة السابعة و47 دقيقة مساء أمس الثلاثاء، بأن النيرات اشتعلت في القارب التايواني تشان تشينج هونج، على بعد 8ر2 ميل بحري، غرب جزيرة "هوجينج" بالمقاطعة، التي تعرف أيضا باسم "جزيرة الطاولة" أو "جزيرة بئر النمر"، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وتابعت إدارة خفر السواحل إن جميع الصيادين الخمسة قفزوا من القارب وتم إنقاذهم من قبل طاقم القارب الآخر/مان فو تشون"، رقم 99، قبل أن تصل إدارة خفر السواحل، في الموقع ، في الساعة الثامنة وأربع دقائق مساء بالتوقيت المحلي.

وذكرت إدارة خفر السواحل أنه تمت السيطرة على الحريق في الساعة الثامنة و48 دقيقة مساء.

وأضافت الإدارة أن ملابسات الحريق لا تزال قيد التحقيق.