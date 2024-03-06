 عمليات التجارة البحرية البريطانية: احتجاز سفينة قبالة سواحل اليمن - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مارس 2024 6:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

عمليات التجارة البحرية البريطانية: احتجاز سفينة قبالة سواحل اليمن

(لندن - د ب ا)
نشر في: الأربعاء 6 مارس 2024 - 5:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مارس 2024 - 5:12 م


تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريراً عن احتجاز سفينة تجارية من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم "البحرية اليمنية"، وطالبت الطاقم بتغيير مساره جنوب غرب مدينة عدن.

وجاء في بيان نشرته الهيئة على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، ونقلته شبكة "يورو نيوز"، أن عملية الاحتجاز دامت نصف ساعة تقريباً، لكن الهيئة لم تكشف عن المسار الذي سلكته السفينة التجارية لاحقاً.

وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت استهدافها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، أمس الثلاثاء، بـ"عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك