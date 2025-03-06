مصدر سياسي إسرائيلي: لا علم لدينا بأي تقدم للانتقال إلى المرحلة الثانية من صفقة التبادل

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نفى مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الخميس، علم بلاده بحدوث تقدم في المحادثات للانتقال إلى المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حركة «حماس».

وقال في تصريحات لموقع «يسرائيل هيوم»: «لا علم لدينا بأي تقدم للانتقال إلى المرحلة الثانية من صفقة التبادل».

وفي وقت سابق، قالت مصادر في تصريحات خاصة لوكالة «رويترز»، إن المحادثات بين واشنطن ومصر تناولت إدارة غزة بعد انتهاء الحرب وأسماء من سيديرون القطاع.

وكشفت «رويترز»، أن المناقشات التي جرت أمس الأربعاء، كانت بين مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومسئولين في حماس، ووسطاء من مصر وقطر.

ونقلت عن المصادر أن المناقشات انتهت بشكل إيجابي، وتشير إلى انتقال قريب إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وكانت قد اعتمدت القمة العربية الطارئة في القاهرة خطة مصر لإعادة إعمار غزة، ورحب البيان الختامي بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية ودعم جهود تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة.

كما أدان البيان الختامي وقف إدخال المساعدات وسياسة التجويع والأرض المحروقة في غزة وحذر من ممارسات الاحتلال.