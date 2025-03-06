أعلن يوناس غار ستوره رئيس الوزراء النرويجي، أن بلاده قررت زيادة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا في عام 2025 لنحو 7.2 مليار يورو.

وأوضح رئيس الوزراء، في بيان للحكومة النرويجية اليوم، أن معدل الزيادة المقررة في عام 2025 بلغ 50 مليار كرونة نرويجية أي نحو 4.2 مليار يورو، ليرتفع إجمالي المساعدات المقدمة هذا العام إلى 85 مليار كرونة أي نحو 7.2 مليار يورو.

وقال غار ستوره: "نواجه أخطر وضع أمني بالنسبة للنرويج منذ الحرب العالمية الثانية، ونقدم مساهمة كبيرة في السلام والاستقرار في أوكرانيا خصوصا وأوروبا عموما".

وأضاف البيان أن الدعم النرويجي سيساعد أوكرانيا ويعزز خطة السلام التي تعمل عليها الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن الحكومة النرويجية ستنضم إلى أوروبا لتعزيز الدعم الموفر لأوكرانيا.

وأشار البيان إلى أنه بهذه الزيادة الإضافية تكون المساهمة الإجمالية من النرويج لأوكرانيا حتى عام 2030، قد ارتفعت إلى 205 مليارات كرونة أي نحو 17.5 مليار يورو.