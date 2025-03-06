هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 منازل وأحرق اثنين في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في مواصلة لعدوانه على شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن "جرافات عسكرية إسرائيلية شرعت بعمليات هدم ظهرا، في حارتي الفالوجة والسمران وسط مخيم جنين".

وأضاف شهود العيان أن القوات الإسرائيلية ادعت أن عمليات الهدم من شأنها "فتح طريق يربط وسط المخيم بشوارع أخرى"، مشيرين إلى أن الجيش أحرق أيضا منزلين على الأقل في مخيم جنين.

وتأتي الممارسات الإسرائيلية في "جنين" مع أخرى مماثلة استهدفت منذ صباح الخميس، عدة منازل في مخيم نور شمس، شرقي طولكرم.

وبدأت جرافات إسرائيلية "عملية هدم واسعة" في مخيم نور شمس بذريعة "فتح شوارع في المخيم".

وسبق لسلطات الاحتلال الإسرائيلية أن شقت طرقا مماثلة في مخيمي طولكرم وجنين (شمال)، على حساب منازل ومبان فلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا في مخيمات شمال الضفة، بدأ بمدينة جنين ومخيمها قبل 45 يوما، ومستمر في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 39، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم 26.