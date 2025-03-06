وزير الخارجية العراقي: انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن الجامعة العربية أكدت انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو المقبل.

وقال وزير الخارجية العراقي، إن «القمة العربية في بغداد ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل الأمة العربية، وستشهد مشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب».

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد ناقش في اجتماع رفيع المستوى، آخر المستجدات بشأن التحضيرات الجارية لاستضافة القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد.

وقال بيان حكومي، إن الاجتماع بحث مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات المعنية بتنظيم القمة، بما في ذلك البنية التحتية، والمرافق الفندقية، والخدمات اللوجيستية، لضمان استضافة الحدث بأفضل صورة تعكس مكانة العراق ودوره العربي والإقليمي.

وأشار حسين، إلى أن العراق يعمل على إعداد أجندة شاملة للقمة، تتناول أبرز القضايا العربية، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.