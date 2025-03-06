المخرج إسلام خيري يستأنف تصوير مسلسل قهوة المحطة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استأنف المخرج إسلام خيري تصوير مشاهد مسلسله "قهوة المحطة" المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وذلك بعد إجازة قصيرة قضاها فريق العمل برفقة أسرهم احتفالا ببداية شهر الفضيل.

وعاد فريق العمل لبلاتوهات التصوير بعد الافطار لاستكمال المشاهد الأخيرة والمتبقية من المسلسل.

تقع أحداث "قهوة المحطة" في 15 حلقة، وتدور في إطار اجتماعي مشوق حول جريمة قتل، وخلال سير التحقيقات تتكشف وقائع مثيرة الدهشة.

المسلسل تأليف كاتب عبد الرحيم كمال، وبطولة جماعية يشارك فيها أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد وهاله صدقي ورياض الخولي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد واحمد ماجد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعرض له الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، الذي يقدم من خلاله رؤية جديدة لحكايات شهرزاد وشهريار في ألف ليلة وليلة.



