ترامب: أجرينا مناقشات مع حماس ونساعد إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن واشنطن أجرت مناقشات مع حركة حماس، مشيرا أيضا إلى أن بلاده تساعد إسرائيل، بحسب ما نقله حساب قناة الحرة الأمريكية على منصة إكس.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت أن اللقاء مع حماس لم يخرج عن نطاق تكرار الموقف الرسمي الأمريكي عبر المبعوث الرئاسي.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية أنه سيزور ‎السعودية في غضون شهر ونصف.

وأشار ترامب إلى أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا تزال تنفق على الدفاع بشكل أقل من المطلوب، موضحا أنه إذا لم يدفع حلف الناتو أموالا فإن الولايات المتحدة لن تدافع عن دول الحلف.

كما اعتبر الرئيس الأمريكي أنه سيكون من الرائع لو تمكنا جميعا من نزع الأسلحة النووية لأنها قوة جنونية.