مسئولون أمريكيون: إسرائيل تحاول تخريب الاتصالات بين واشنطن وحماس

اتهم مسئولون في الإدارة الأمريكية، إسرائيل بالوقوف وراء محاولة تخريب المحادثات التي كان من المفترض أن تكون سرية بين الولايات المتحدة وحماس في الدوحة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن المسئولين قولهم إن ممثلي الإدارة الذين سافروا إلى الدوحة لم يبلغوا إسرائيل بهذه المحادثات مسبقا، بعد أن نجحت في إفشال جولة سابقة من المحادثات كان من المفترض أن تتم الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف المسئولون الأمريكيون أن ممثلي الحكومة الإسرائيلية لا يعارضون فقط وجود قناة منفصلة يمكن من خلالها للولايات المتحدة أن تجري مفاوضات مباشرة مع حماس بل إن السبب الأكثر جوهرية من وجهة نظر إسرائيل هو الخوف من تقدم أوسع في الترتيبات المستقبلية بشأن قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن وفداً أمريكياً كان في الدوحة الأسبوع الماضي كان مقرراً أن يعقد لقاءً دراماتيكياً بين ممثل أمريكي رسمي ومسئول كبير في حماس، ربما للمرة الأولى على الإطلاق.

لكن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية علموا بذلك واتصلوا بمسئولين كبار في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وأعربوا عن معارضتهم الشديدة للاجتماع نفسه وبشكل منفصل للمحتوى الذي كان من المقرر مناقشته.

كما تلقى الممثلون الأمريكيون تحديثات تفيد بأن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق وعدوانية للغاية في غزة، والتي قد تشنها في أي لحظة.

ولقد سعى الوفد الذي كان في الدوحة الأسبوع الماضي إلى تنظيم لقاء مع رؤساء فريق حماس التفاوضي، ولكن إسرائيل لجأت بعد ذلك إلى مجلس الأمن القومي.

وقد أصدر رؤساء المجلس، تحت ضغط إسرائيلي، تعليمات للفريق في الدوحة بعدم عقد اللقاء في الوقت الراهن.

ولهذا السبب لم يطلع كبار المسئولين الأمريكيين إسرائيل على اللقاء هذه المرة، وطلبوا إبقاءه سراً خوفاً من تدخل الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى لتخريب المحادثات، بحسب ما نقلته وكالة معا.

ولكن المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن إسرائيل أُبلغت بالمحادثات، وقال مكتب رئيس الوزراء في رد مقتضب إن إسرائيل "أعربت للولايات المتحدة عن موقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حماس".