صابرين عن إمكانية عودتها لارتداء الحجاب: لما نموت هنحطه

كشفت الفنانة صابرين، عن اللحظات الأصعب في حياتها، معتبرة أن قرار ارتداء الحجاب ثم خلعه كانا هما الأصعب على الإطلاق.

وقالت خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس: «أصعب قرار في حياتي كان ارتداء الحجاب، وأصعب قرار كان خلعه، القراران كانا أصعب قرارات أخذتها في حياتي، ومكنش المفروض أعمل كدا ولا كدا إلا في التوقيت الصح».

وحول لحظات تفكيرها قبل خلع الحجاب، قالت :«أنا بعمل حاجات مش مصدقاها! عمري ما عملت حاجة غير وأنا مؤمنة بها جدًا، حتى لو هتحدى العالم والقرار غلط لكن ولا يفرق معيَ، المهم أنا أكون مؤمنة؛ لأني من سيتحمل نتيجته وحدي».



وأضافت أنها شعرت بعد اتخاذ القرار بأنها كانت تمسك «العصا من المنتصف»، مؤكدة أن هناك الكثير من الأمور لم تكن راضية عنها في نفسها.

واعترفت بأنها خسرت العديد من الفرص بسبب الحجاب؛ مؤكدة في الوقت ذاته أنها كانت سعيدة بقرارها.

كما تحدثت عن فترة ارتدائها الباروكة، نافية أن يكون ذلك تمهيدًا لخلع الحجاب، قائلة: «لا خالص، كنت مقتنعة إنها حاجة أحسن، ربنا يديمها علينا النفس اللوامة، بعاتب نفسي طول الوقت، وفي الآخر (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، مقدرتش أقاوم وأكمل، حسيت إن حاجة من الاثنين مفيش هزار، ودينا دين معاملة».

وبسؤالها عن مدى اقتناعها بارتداء الباروكة بناء على فتوى من أحد الشيوخ، أجابت: «كنت بتلكك وأحاول أقتنع إنها صح».

وعن إمكانية عودتها لارتداء الحجاب مرة أخرى، قالت: «هنحطه هنحطه، ولما نموت هنحطه، فمن غير ما أفكر فيه؛ هيتلبس».