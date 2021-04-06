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بريطانيا: إعطاء 37 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:10 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إعطاء 37 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

 

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 413 ألفا و521 جرعة في اليوم الواحد.

 

وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 4 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

 

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 15 أسبوعا.

 

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 38ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و106 حالات حتى الآن.

 

ومضى قرابة عام وتسعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

 

ويشار إلى أن الجرعات والسكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 


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