سنغافورة تسجل 53 حالة إصابة بحمى الضنك

مع دخول سنغافورة ذروة موسم حمى الضنك من مايو حتى أكتوبر، جرى تسجيل 53 حالة إصابة بحمى الضنك الأسبوع الماضي وهو أعلى إجمالي أسبوعي، تم تسجيله حتى الآن في عام 2026.

وأكدت وكالة البيئة الوطنية في موقعها الالكتروني، تسجيل 53 حالة إصابة بحمى الضنك في الأسبوع الذي انتهى في 23 مايو، وهو ارتفاع من 26 في الأسبوع السابق، حسب صحيفة ذا ستريتس تايمز اليوم الأربعاء.

وهذه هي المرة الثالثة في عام 2026، التي تجاوزت فيها الحالات المسجلة أسبوعيا 50 حالة، وفي الفترة من الرابع إلى العاشر من يناير، تم تسجيل 53 حالة، وفي الفترة من الثالث إلى التاسع من مايو تم تسجيل 52 حالة.