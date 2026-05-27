رئيس مطار فرانكفورت: إمدادات الكيروسين مؤمنة

سعى رئيس مطار فرانكفورت شتيفان شولته، إلى طمأنة المسافرين بشأن مخاوف نقص الكيروسين خلال فصل الصيف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "أقول بوضوح لكل مسافر: لا تقلق حاليا بشأن حجزك"، مضيفا أنه يرى أن إمدادات الوقود في أوروبا مؤمنة خلال الصيف.

وقال: "أفترض أننا سنمتلك ما يكفي من الكيروسين خلال الأشهر المقبلة في أوروبا، وبالتالي أيضا في ألمانيا.. وإذا سارت الأمور بشكل جيد، فسيستمر ذلك حتى نهاية العام".

وأوضح رئيس "فرابورت"، أنه حتى إذا حدث نقص في أي منطقة من العالم، فسيتم إعادة حجز الرحلات أو استرداد الأموال.

وأضاف: "أما القلق من أن يعلق أحد في مكان ما، فأراه غير مبرر"، مشيرا إلى أن دولا مثل الهند أو الصين تتعامل مع الوضع باحترافية كبيرة من خلال تكوين احتياطيات.

وقال: "أي طائرة يسمح لها بالهبوط هناك ستتمكن أيضا من العودة".

وتعود هذه المخاوف إلى استمرار حرب إيران وما يرتبط بها من إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره في أوقات السلم أكثر من 25% من وقود الطائرات المستخدم في أوروبا.

وكان خبراء قد حذروا من احتمال حدوث نقص في الإمدادات.