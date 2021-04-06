إيران تتسلم أول شحنة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا ضمن آلية كوفاكس

أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء وصول أول شحنة لقاح كورونا من آلية "كوفاكس" الدولية لتوزيع اللقاحات.

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قال جهانبور: "وصلت إلى طهران أول شحنة لقاح كورونا في إطار آلية كوفاكس، بتأخير ثلاثة أسابيع عن الموعد المقرر".

وأضاف أن هذه الشحنة تتضمن 700 ألف و800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا أكسفورد" المنتج في كوريا الجنوبية، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وسيتم حتى نهاية مايو القادم تسلم ثلاثة ملايين و 600 ألف جرعة من إجمالي 16 مليونا و 800 ألف جرعة من اللقاح المشترى من قبل إيران وفق آلية "كوفاكس".

وكانت قد وصلت إلى إيران 790 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، ومع احتساب الشحنة الواصلة أخيرا من سلة "كوفاكس"، يكون إجمالي عدد اللقاحات الواصلة إلى البلاد مليونًا و 490 ألفا.

وارتفعت معدلات الإصابة والوفاة بكورونا في إيران بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية. وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران سعيد نمكي أمس: "نواجه إحدى أكبر موجات تفشي الفيروس، والنظام الصحي سيواجه أياما صعبة".