أعداد الإصابات بكورونا في هولندا تشهد انخفاضا طفيفا

انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في هولندا بنسبة 7 % ليصل إلى حوالي 48 ألفا خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن معهد الصحة والبيئة اليوم الثلاثاء أن الأيام القليلة المقبلة ستظهر ما إذا كان الاتجاه الإيجابي سيستمر.

وكان هناك انخفاض ملحوظ في الإصابات في جميع الفئات العمرية تقريبا.

وتم تسجيل إصابة 276 شخصا من كل 100 ألف نسمة بفيروس كورونا على مدار سبعة أيام في الأسبوع الماضي، وفي الأسبوع قبل الماضي كانت الإصابات أقل بقليل من 300 لكل 100 ألف نسمة.

ورغم ذلك، فإن اتجاه الإصابات في المستشفيات أقل ملاءمة، فعلى سبيل المثال، تم نقل عدد أقل من المرضى بكوفيد- 19 بنسبة 3% الأسبوع الماضي، لكن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة زاد بنسبة 19%، وفقا لبيانات معهد الصحة والبيئة.