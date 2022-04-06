صحيفة سعودية: استقرار اليمن موقف ثابت وهدف دائم للمملكة

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أن استقرار اليمن موقف ثابت وهدف دائم للمملكة، مشيرة إلى حرص المملكة الدائم على استقرار اليمن ودعم كل ما يسهم في تحقيق مصلحته والحفاظ على وحدته والدعم الجاد والعملي للجهود السياسية الساعية إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "دعم استقرار اليمن"- أن هذا الدعم والموقف الثابت يأتي بتأكيد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، على حرص التحالف بقيادة المملكة على إحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن.

وأشارت إلى ترحيب الرياض بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن البدء بهدنة لوقف العمليات العسكرية كافة بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية- اليمنية، التي تتماشى مع المبادرة السعودية المُعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل.