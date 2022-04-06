مسؤول أوكراني يعلن عن 27 هجوما روسيا على مدينة خاركيف ليلا

تعرضت مدينة خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، مجددا لهجمات عديدة شنتها القوات الروسية باستخدام أسلحة مختلفة خلال الليل، حسبما كتب حاكم مقاطعة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، عبر قناته على تليجرام اليوم الأربعاء.

وكتب سينيهوبوف: "العدو يريد أن يثبط معنوياتنا ويواصل شن ضربات فوضوية ضد البنية التحتية المدنية". وتعرضت المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا للقصف بشكل شبه مستمر منذ بدء الحرب في 24 فبراير.

وأعلن سينيهوبوف أيضا أن القتال كان يدور بالقرب من بلدة إزيوم في مقاطعة خاركيف. وقال: "قواتنا تحتفظ بالمواقع.. يحاول الروس الاختراق لكنهم يفشلون ويتكبدون بدلا من ذلك خسائر فادحة".