آسيان تبدأ مفاوضات مع الدول الحائزة للأسلحة النووية للتوقيع على معاهدة

أعلنت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" ستبدأ مفاوضاتها مع الدول الحائزة للأسلحة النووية للتوقيع على بروتوكول معاهدة منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية (معاهدة SEANWFZ).

ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية، عن مارسودي قولها لوسائل الإعلام في جاكرتا: "في إطار محور الآسيان، لا تزال العديد من القضايا أيضًا من الأولويات وتتم مناقشتها باستمرار، بما في ذلك توقيع بروتوكول SEANWFZ من قبل الدول الحائزة للأسلحة النووية، والذي تم إيقافه في عام 2012".

يشار إلى أنه تم التوقيع على معاهدة SEANWFZ، المعروفة أيضًا باسم معاهدة بانكوك، من قبل جميع الدول الأعضاء في الآسيان في ديسمبر 1995، وتنص المعاهدة على أن الموقعين عليها لا يمكنهم "تطوير الأسلحة النووية أو تصنيعها أو امتلاكها أو السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال" ، أو "إنشاء أو نقل أسلحة نووية بأي وسيلة" أو "اختبار الأسلحة النووية أو استخدامها".

بروتوكول معاهدة SEANWFZ مفتوح أيضًا للتوقيع عليه من قبل الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية: الصين وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، بينما ستكون الصين أولى الدول الخمس التي أعربت عن استعدادها للتوقيع على البروتوكول.

ففي القمة مع قادة الآسيان التي عقدت في 21 نوفمبر الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بكين تدعم جهود الآسيان لبناء منطقة خالية من الأسلحة النووية ومستعدة للتوقيع على بروتوكول معاهدة SEANWFZ في أقرب وقت ممكن.

وبصفتها رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2023 ، تلتزم إندونيسيا بتسهيل المفاوضات لإيجاد أرضية مشتركة.