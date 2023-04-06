مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية في عدد من الدول

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من السلال الغذائية في عدد من الدول.

ووزع المركز 500 سلة غذائية في محلية الطويشة التابعة لولاية شمال دارفور في السودان، استفاد منها 3 آلاف و730 فردًا من الفئات الأكثر احتياجا، كما وزع 100 طن و855 كيلو جراما من السلال الغذائية في منطقتي طرابلس والبقاع الغربي في لبنان استفاد منها 7 آلاف و835 فردا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في مدينة أريحا بمحافظة إدلب في سوريا، حيث جرى توزيع 711 سلة غذائية و711 حقيبة نظافة، بالإضافة إلى توزيع 6 أطنان و30 كيلو جرامًا من السلال الغذائية في محافظة كورتشا بألبانيا استفاد منها 540 فردًا.

ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة الطبية الدولية لتحسين وضع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن من خلال تقديم الصحة النفسية وحماية الطفل يستفيد منها 2809 أفراد.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات جيدة تتعلق بحماية الطفل وتعزيز الصحة النفسية وتقديم الدعم الاجتماعي لفئة اللاجئين وأسرهم والمجتمعات المضيفة في الأردن، بتكلفة إجمالية تبلغ مليون دولار أمريكي.