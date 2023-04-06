معارض رقمية تفتح أبوابها لزوار المسجد الحرام

أقامت رئاسة شئون الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان هذا العام 1444هـ، معارض رمضانية رقمية في المسجد الحرام تحتوي على 222 محتوى رقمي، بهدف تقريب الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والعالم الإسلامي أجمع باستخدام التقنيات الرقمية وشاشة لوحية تفاعلية وتقنية الواقع الافتراضي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمعارض الرقمية في وكالة شئون المعارض والمتاحف ريان بن محمد المسعودي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم عرض مجموعة من مقتنيات متحف عمارة الحرمين الإثرائية بتقنية (3D) للزوار والمعتمرين، كما تم تقديم عرض للتطبيقات الرقمية الخاصة بالخدمات المقدمة من الرئاسة للزوار، مؤكدا أن هذه الخدمات المتميزة التي تقدمها الإدارة العامة للمعارض الرقمية هي خدمة للحرمين الشريفين وزوارهما، وفقا لتطلعات القيادة الحكيمة.

وقدم المسعودي شكره للرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لدعمه في تطوير العمل في المعارض الرقمية وخدماتها المقدمة للزوار والمتلهفين للحرمين الشريفين من أنحاء المعمورة، كما أشاد بدعم ومتابعة وكيل الرئيس العام لشئون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني.